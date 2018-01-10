Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

«БелАЗ» планирует продавать самосвалы за криптовалюту

10 января 2018, 18:44

Белорусский производитель рассмотрит предложения о реализации продукции с 11 по 30 января.
Названы самые прибыльные валюты уходящего года
Курс биткоина превысил 13 тыс. долларов
Капитализация биткоина превысила 200 млрд долларов
Курс биткоина упал почти на 30 процентов от пиковых значений
В России может появиться собственная криптовалюта – битрубль

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Белорусский производитель самосвалов «БелАЗ» рассмотрит предложения о реализации продукции за криптовалюту, говорится в сообщении на сайте предприятия.

Наличные деньги постепенно уходят в прошлое, на смену им идут банковские карточки и электронные кошельки. Виртуальные деньги, прежде всего, биткойн, могут перевернуть весь финансовый мир, сказано в сообщении.

Ранее Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который предусматривает благоприятные условия для развития технологии блокчейн, включая майнинг и оборот криптовалют.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter