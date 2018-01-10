«БелАЗ» планирует продавать самосвалы за криптовалюту

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Белорусский производитель самосвалов «БелАЗ» рассмотрит предложения о реализации продукции за криптовалюту, говорится в сообщении на сайте предприятия.

Наличные деньги постепенно уходят в прошлое, на смену им идут банковские карточки и электронные кошельки. Виртуальные деньги, прежде всего, биткойн, могут перевернуть весь финансовый мир, сказано в сообщении.

Ранее Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который предусматривает благоприятные условия для развития технологии блокчейн, включая майнинг и оборот криптовалют.