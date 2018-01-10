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Фасад храма Казанской иконы Богородицы сдадут в этом году

10 января 2018, 15:12 , Фото: Рамиль Гали

Фасад храма Казанской иконы Богородицы сдадут в этом году Подрядчик закончит фасадные работы ко дню празднований в честь Казанской иконы Божией Матери.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Фасад храма Казанской иконы Богородицы будет готов уже в этом году. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» сказал Сергей Рогозин, руководитель проекта по кровельным работам.

Забетонирован центральный купол собора Казанской иконы Божией Матери

«У нас жесткие графики. В принципе никто из них не выбивается. В этом году на Крестный ход, на 4 ноября, мы уже должны сдать фасад и благоустройство», — сказал Рогозин.

Забетонирован центральный купол собора Казанской иконы Божией Матери

Празднования в честь Казанской иконы Божией Матери проходят в России 4 ноября. В этот день по Казани следует традиционный крестный ход с чудотворным образом.

Забетонирован центральный купол собора Казанской иконы Божией Матери

Работы по воссозданию храма Казанской иконы Богородицы начались в апреле 2016 года. К началу 2018 года завершилось бетонирование центрального купола собора. 

Инвестором проекта выступает Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Подрядчиком назначена компания «Евростройхолдинг+».


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