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МИА «Россия сегодня» открыло горячую линию пресс-центров городов ЧМ-2018

10 января 2018, 15:02

Пресс-центры и горячая линия будут работать вплоть до 14 июля — завершения чемпионата мира по футболу.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). МИА «Россия сегодня» (оператор городских пресс-центров ЧМ-2018) объявило об открытии с сегодняшнего дня горячей линии городских пресс-центров во всех 11 городах РФ, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Аккредитация в городские пресс-центры, призванные помочь журналистам в освещении самого чемпионата и событий, происходящих на фоне его матчей, открыта на сайте footballcitymediacenter.ru.

Как сообщает пресс-служба информагентства, вплоть до 14 июля – даты закрытия ЧМ-2018, российские и зарубежные журналисты могут в любое время суток задать вопросы о получении аккредитации в пресс-центры, о режиме их работы и предоставляемых услугах.

Общение возможно на двух языках: русском и английском. Номера телефонов: +7 (495) 645-64-33 и +7 (495) 645-64-34.

 


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