(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Составлен фоторобот убийцы нижнекамской лыжницы, сообщили ИА «Татар-информ» помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске нашли тело молодой женщины, которая накануне пошла покататься на лыжах и пропала. На ее шее и голове обнаружили 11 ножевых ранений. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

29-летняя женщина с мужем и маленькой дочерью отдыхала на базе «Алмаш» в поселке Красный Ключ. Накануне днем она отправилась кататься на лыжах и перестала выходить на связь. Супруг не смог отыскать ее самостоятельно и обратился за помощью. Около двух часов ночи волонтеры обнаружили тело молодой нижнекамки в лесу на территории базы.