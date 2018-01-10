Ford Sollers создала 600 новых рабочих мест на заводе в Елабуге

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Ford Sollers вводит дополнительную рабочую смену и создает 600 новых рабочих мест на заводе в Елабуге для увеличения объемов производства. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый шестидневный график работы на заводе, который выпускает кроссоверы и коммерческие автомобили, вводится в связи с растущим спросом на модели этого сегмента в РФ. Планируется, что после запуска допсмены штат сотрудников компании в республике вырастет до 2,8 тыс. человек.

Производство автомобилей Ford на заводе Ford Sollers в Елабуге стартовало в 2012 году. Все модели производятся по технологии полного цикла, со сваркой и окраской кузовов.