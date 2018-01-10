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Ford Sollers создала 600 новых рабочих мест на заводе в Елабуге

10 января 2018, 19:30

С запуском дополнительной смены штат сотрудников компании Ford Sollers в Республике Татарстан вырастет до 2,8 тыс. человек.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Ford Sollers вводит дополнительную рабочую смену и создает 600 новых рабочих мест на заводе в Елабуге для увеличения объемов производства. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый шестидневный график работы на заводе, который выпускает кроссоверы и коммерческие автомобили, вводится в связи с растущим спросом на модели этого сегмента в РФ. Планируется, что после запуска допсмены штат сотрудников компании в республике вырастет до 2,8 тыс. человек. 

Производство автомобилей Ford на заводе Ford Sollers в Елабуге стартовало в 2012 году. Все модели производятся по технологии полного цикла, со сваркой и окраской кузовов.


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