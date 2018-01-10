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Политика

Песков назвал прерогативой властей Вашингтона переименование площади в честь Немцова

10 января 2018, 14:22

Решение о новом названии площади принял Городской совет столицы США.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Переименование площади в Вашингтоне в честь убитого российского политика Бориса Немцова остается прерогативой властей столицы США. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.

«Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», – отметил Песков.

Речь идет о территории перед дипломатической миссией РФ. Решение о новом названии площади принял Городской совет Вашингтона.

В сентябре с дома в Москве, в котором жил Немцов, застреленный в феврале 2015 года, сняли мемориальную доску с его именем.


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