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Многодетные семьи Татарстана побывали в зоопарке Ижевска

10 января 2018, 14:52

Многодетные семьи Татарстана побывали в зоопарке Ижевска Детей из многодетных семей теперь ждет выезд в музеи Елабуги.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Многодетные семьи Татарстана побывали в зоопарке Ижевска в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо». Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

Акция прокатилась по всей России. Маленькое чудо организовали активисты ОНФ и неравнодушные жители поселка для многодетных семей Приозерный.

До Ижевска татарстанцев довез туристический автобус. В городе их ждало посещение зоопарка и местных достопримечательностей.

В планах у активистов Общероссийского народного фронта – сделать еще один подобный выезд детей из многодетных семей в музеи Елабуги.


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