(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Многодетные семьи Татарстана побывали в зоопарке Ижевска в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо». Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.
Акция прокатилась по всей России. Маленькое чудо организовали активисты ОНФ и неравнодушные жители поселка для многодетных семей Приозерный.
До Ижевска татарстанцев довез туристический автобус. В городе их ждало посещение зоопарка и местных достопримечательностей.
В планах у активистов Общероссийского народного фронта – сделать еще один подобный выезд детей из многодетных семей в музеи Елабуги.