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Жительницу Азнакаево обокрал потенциальный квартиросъемщик

10 января 2018, 13:39

Злоумышленник похитил с карты 41-летней женщины 168 тысяч рублей.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Жительницу Азнакаевского района обокрал мошенник, откликнувшийся на объявление об аренде жилья, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Вчера в полицию обратилась 41-летняя женщина и рассказала, что в сети опубликовала объявление о сдаче квартиры. Вскоре ей позвонил неизвестный, сказал, что готов снять помещение и запросил реквизиты карты для перевода средств.

Вскоре женщине пришло уведомление о том, что с карты списано 168 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Известно, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Московской области.

 

 


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