Жительницу Азнакаево обокрал потенциальный квартиросъемщик

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Жительницу Азнакаевского района обокрал мошенник, откликнувшийся на объявление об аренде жилья, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Вчера в полицию обратилась 41-летняя женщина и рассказала, что в сети опубликовала объявление о сдаче квартиры. Вскоре ей позвонил неизвестный, сказал, что готов снять помещение и запросил реквизиты карты для перевода средств.
Вскоре женщине пришло уведомление о том, что с карты списано 168 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Известно, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Московской области.