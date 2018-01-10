Жительницу Азнакаево обокрал потенциальный квартиросъемщик

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Жительницу Азнакаевского района обокрал мошенник, откликнувшийся на объявление об аренде жилья, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Вчера в полицию обратилась 41-летняя женщина и рассказала, что в сети опубликовала объявление о сдаче квартиры. Вскоре ей позвонил неизвестный, сказал, что готов снять помещение и запросил реквизиты карты для перевода средств.

Вскоре женщине пришло уведомление о том, что с карты списано 168 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Известно, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Московской области.