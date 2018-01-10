(Казань, 10 января, «Татар-информ»). С 9 января в 20.00 на ТНТ стартовал первый комедийный сериал про экстрасенса на дому «Света с того света».

Это история про обаятельную мошенницу, девушку Свету, после несчастного случая оказавшуюся ограниченной в движении. Чтобы вновь встать на ноги, Свете нужна платная операция. Но как заработать, если нет возможности даже выйти из дома? У Светы появляется идея! На просторах Интернета она, представляясь магом-биоэнерготерапевтом Светозарой, за небольшую плату помогает людям решить их личные проблемы. В ее арсенале — обаяние, бурная фантазия и неиссякаемая энергия космоса. Именно в нее и верят все клиенты Светозары. В Сети Света не только пытается заработать, но и ищет любовь. Она переписывается с красавцем-бизнесменом Игорем, хотя и не признается ему, что не может ходить. Ведь не каждый готов к роману с такой девушкой.

«Света с того света» — это комедийный сериал про дружбу, любовь, силу духа, отсутствие барьеров и, конечно, про чувство юмора, без которого невозможно прожить в этом мире неравных возможностей. Необычный, оригинальный сюжет сериала приправлен долей здорового юмора и большим количеством позитива. Это история о том, что возможно все, если ты не один и близкие видят в тебе обычного, нормального человека без ограниченных возможностей.

«Света с того света» — эксперимент ТНТ, снятый в необычном формате веб-сериала. Все происходящее на экране зрители видят как будто через объектив веб-камеры. В России подобный формат съемок использовался впервые.

«Идея снимать сериал „Света с того света“ как через веб-камеру принадлежит режиссеру Максиму Пежемскому. Для ее осуществления была придумана сложная технология, разработана специальная программа, которая позволяет синхронизировать работу сразу нескольких съемочных групп в разных концах города и в итоге делать одну картинку. Это уникальные съемки, в России таких еще никто не проводил, и можно считать это неким прорывом в кинопроизводстве. Телеканал ТНТ всегда идет впереди планеты всей, всегда готов на смелые эксперименты, вот и в этот раз предлагает зрителю очень современный продукт. Этот формат съемок несет и некую смысловую нагрузку: у большинства современных людей в компьютерах или телефонах находится большая часть жизни — фото, документы, банковские карты, работа и так далее. Мы так или иначе видим друг друга в виртуальной реальности. В сериале мы постарались отразить эти современные реалии, в том числе и посредством формата съемок», – прокомментировал креативный продюсер Заур Болотаев.

Светозара, маг-энергобиотерапевт

Ясновидящая. Ясно вижу веб-камеру, ваши невзгоды, а также пополняемость своего электронного кошелька. Берусь за любые проблемы. Держу связь с космосом, но плату беру не космическую.

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Света, выпускница медицинского училища

На самом деле никакая я не Светозара, а Света. В результате несчастного случая повредила позвоночник и теперь передвигаюсь на инвалидной коляске. Впрочем, началось все очень даже позитивно — отмечала окончание учебы на тусовке у однокурсницы, вышла со своим бойфрендом на балкон и… в порыве страсти не удержалась и рухнула вниз с третьего этажа. Сразу и не поняла, что произошло. Теперь я ограничена в движениях, но не ограничена в фантазии! Поэтому не отчаиваюсь, да и врачи дают благоприятный прогноз. Чтобы снова встать на ноги, мне нужна платная операция.

Бойфренд пропал, денег нет, работы тоже. Что у меня есть? Интернет, соцсети, верная подруга Ирка, а также желание изменить свою жизнь. Что я могу? Я могу видеть проблемы людей! Нет, я не потомственная колдунья или ясновидящая в десятом поколении. Просто я чуткая, добрая, сообразительная и умею слушать других. И еще перспектива провести остаток жизни без движения меня совсем не прельщает. Поэтому я и решила стать Светозарой. Да, я понимаю, что это попахивает мошенничеством… Но, если подумать, я даю людям главное — надежду и веру в чудо. А они, в свою очередь, делятся со мной небольшими суммами денег, которых, я уверена, совсем скоро мне хватит на операцию.