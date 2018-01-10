Россияне перестали считать боевиков Чечни и коммунистов главными врагами страны

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Чеченские боевики, сионисты, национал-патриоты, коммунисты и демократы-реформаторы потеряли статус главных угроз для страны в восприятии россиян. К такому выводу пришли аналитики «Левада-центра», проведя соцопрос 1600 совершеннолетних жителей из 137 населенных пунктов 48 регионов страны, сообщает Lenta.ru.

Представители кавказских незаконных вооруженных формирований еще пять лет назад занимали вторую позицию в рейтинге главных угроз государства. Такое мнение высказывали тогда 39 процентов респондентов, в минувшем году таких уже менее одного процента.

Главным неприятелем россияне по-прежнему считают США. С 2012 года процент уверенных в этом возрос с 56 до 68 процентов.

Второе место заняла Украина – такого мнения придерживаются 29 процентов опрошенных. Причем прежде, с момента проведения таких опросов в 1999 году, она не упоминалась ни одним из респондентов. К пятерке врагов РФ также отнесены Евросоюз (так ответили 14 процентов респондентов), бывшие союзные республики СССР (10 процентов) и Польша (8 процентов).

Оппозиционера Алексея Навального упомянули лишь 2 процента россиян.

20 процентов принимавших участие в опросе отметили, что противников у страны нет.

«Респонденты сами называли врагов, без карточки или подсказок со стороны интервьюера, и могли назвать более одного ответа», – поясняет методику проведения опроса «Левада-центр».