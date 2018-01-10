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Политика

Песков заявил о «суверенном праве» на развертывание дивизиона С-400 в Крыму

10 января 2018, 13:36

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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Новый дивизион С-400 появится в Крыму потому, что Россия имеет на это «суверенное право». Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, на российско-украинской границе в районе полуострова в настоящие дни неспокойно, за последнее время были обнаружены факты диверсионной работы.

«Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право», – отметил Песков.

Боевое дежурство С-400 планируется начать 12 января. Первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии весной 2017 года.


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