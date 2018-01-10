В челнинском поселке местный житель погиб после падения с крыши своего дома

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В поселке Красные Челны погиб 81-летний мужчина, сообщили «Челнинские извстия».
Вчера утром местный житель упал с крыши своего дома. На месте врачи не смогли ему помочь – пенсионер скончался от перелома черепа.
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10 января 2018, 13:05
(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В поселке Красные Челны погиб 81-летний мужчина, сообщили «Челнинские извстия».
Вчера утром местный житель упал с крыши своего дома. На месте врачи не смогли ему помочь – пенсионер скончался от перелома черепа.