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Происшествия

В челнинском поселке местный житель погиб после падения с крыши своего дома

10 января 2018, 13:05

Несчастный случай произошел в поселке Красные Челны.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В поселке Красные Челны погиб 81-летний мужчина, сообщили «Челнинские извстия».

Вчера утром местный житель упал с крыши своего дома. На месте врачи не смогли ему помочь – пенсионер скончался от перелома черепа.


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