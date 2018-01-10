На Старый Новый год в Татарстан придут морозы

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На Татарстан надвигаются трехдневные морозы, которые совпадут с празднованием Старого Нового года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Гидрометцентре РТ.

«В настоящее время Татарстан располагается в тыловой части обширного циклона. Отмечается умеренно-морозная погода с небольшим снегом. В предстоящие сутки такая погода сохранится», – сообщила агентству начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

11 января в республике будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег, ожидается северо-западный умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов мороза, а максимальная температура воздуха днем – 5 – 10 градусов ниже нуля.

12 января существенно похолодает. Температура воздуха ночью и утром составит от 12 до 17 градусов мороза, в течение дня понизится до -16..-21 градусов. Местами ожидается слабый снег. На дорогах сохранится гололедица.

13 января будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Ночью и утром температура понизится до -19... -24 градусов, в отдельных районах – до -29 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит -17... -22 градуса.

«14 января в Татарстане сохранится морозная погода. Понижение температуры связано с воздействием мощного антициклона. Он придет на европейскую территорию России со Скандинавского полуострова», – отметила Ирина Трущина.