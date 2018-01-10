«Вертолеты России» попросили упростить экспорт авиатехники

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский попросил Минтранс РФ, Минпромторг РФ и Росавиацию облегчить сертификацию авиатехники «в приоритетных для экспорта регионах», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При взаимодействии с зарубежными авиавластями компания сталкивается с проблемами при сертификации вертолетов, отмечают источники.

В конце 2015 года Правительство РФ передало сертификацию авиатехники и заключение соглашений с зарубежными авиавластями от Авиационного регистра МАК Минтрансу и Росавиации. Без документов, признаваемых США и ЕС, экспорт затруднен.

Кроме того, без отношений с зарубежными авиарегуляторами увеличиваются сроки и стоимость сертификации, а также снижается конкурентоспособность российской гражданской авиатехники.

В 2017 году компания собиралась поставить на экспорт 15 вертолетов, на текущий год запланирована поставка 12 машин.