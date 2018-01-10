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Общество

В Альметьевском районе избрали нового председателя молодежного комитета

10 января 2018, 19:44

В Альметьевском районе избрали нового председателя молодежного комитета Алена Ветлугина – финалист республиканского проекта «Кадровый резерв», руководитель проекта «Шаг навстречу».

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Алена Ветлугина стала новым председателем молодежного комитета Альметьевского района, сообщает пресс-служба Управления по делам детей и молодежи района.

Заместителем председателя стал молодежный лидер Центральной районной больницы и Управления здравоохранения Рустем Насретдинов.

Алена Ветлугина является участницей многих молодежных проектов. Она – финалист республиканского проекта «Кадровый резерв», руководитель проекта «Шаг навстречу», а также советник председателя молодежного Правительства РТ по вопросам образования и науки.

Обе кандидатуры были выбраны в ходе собрания молодежных лидеров организаций, предприятий и учреждений Альметьевска. В нем приняли участие и. о. заместителя руководителя исполкома по социальным вопросам Светлана Лаптева, молодежный лидер компании «Татнефть» Ренат Мамин и Рамиль Закиров, ранее возглавлявший молодежный комитет Альметьевского района.

На собрании Рамиль Закиров рассказал о достижениях работающей молодежи города за 2017 год. Он отметил, что работающая молодежь активна и в спорте, и в культурно-массовой направленности, и в науке.


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