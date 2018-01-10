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Экономика и финансы

Кабмин снизил размер платы за загрязнение воздуха при использовании ПНГ в Арктике

10 января 2018, 14:14

В 2018 — 2019 годах и с 2031 года коэффициент будет составлять единицу, а в промежутке с 2020-го по 2030 год — 0,25.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Кабмин установил дополнительный коэффициент к ставкам платы за загрязнение атмосферы при использовании попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях в Арктике. Об этом сообщается в постановлении на официальном сайте Правительства России.

В 2018 — 2019 годах и с 2031 года коэффициент будет составлять единицу, а в промежутке с 2020-го по 2030 год — 0,25, говорится в публикации на сайте. 

Мера призвана стимулировать освоение новых месторождений углеводородного сырья на территории Арктики, а также разработку и внедрение технологий, которые позволят утилизировать ПНГ в данных условиях.


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