В Татарстане ожидают высокую явку на президентские выборы

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг политической устойчивости регионов за декабрь и постарался спрогнозировать явку избирателей на президентские выборы 2018 года. Согласно анализу фонда, Татарстан оказался в числе лидеров.

В основу исследования легли данные активности населения территорий России на выборах депутатов Госдумы РФ и Президента страны за последние 10 лет.

Так, по мнению экспертов фонда, наибольшая активность в марте 2018 года ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской и Кемеровской областях, республиках Тыва, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Татарстан.

Сравнительный анализ по Татарстану позволяет предположить явку в республике на уровне от почти 77 до чуть более 82 процентов.

Самая низкая явка прогнозируется фондом в федеральной и Северной столицах (от 33 до 42 процентов и от 37 до 43 процентов соответственно), а также в Астраханской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Новгородской и Костромской областях, Республике Коми и Забайкальском крае.