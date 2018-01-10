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Политика

В Молдавии перестанут показывать российские новости

10 января 2018, 12:48

Жители Молдавии больше не увидят и не услышат российских информационно-аналитических передач, а также военную или политическую информацию.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Молдавии приняли закон, по которому в стране будет запрещено показывать российские новости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Закон подписал спикер парламента Андриан Канду, которому такое право дал Конституционный суд. Причиной стало двойное отклонение документа Президентом Игорем Додоном.

Речь идет о борьбе с пропагандой в Молдавии и касается показа по ТВ и трансляции по радио таких передач, которые появились в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Жители Молдавии больше не увидят и не услышат российских информационно-аналитических передач, а также военную или политическую информацию. Останутся лишь развлекательные шоу.

Ранее Додон подверг жесткой критике решение Конституционного суда, по которому право назначить новых членов Правительства перешло от главы государства к Премьер-министру или председателю парламента.


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