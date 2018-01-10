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Культура

Сергей Шойгу наградил победителей конкурса «Новая звезда»

10 января 2018, 14:30

Татарстан на конкурсе представляла юная певица Рената Тазетдинова из Казани.
Юная певица из Казани выступит на конкурсе «Новая звезда»
Благодаря зрительскому голосованию певица из Татарстана может пройти в финал «Новой звезды»
Певица из Татарстана прошла во второй тур телепроекта «Новая звезда»
Певица из Татарстана участвует в вокальном конкурсе на телеканале «Звезда»

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды победителям вокального конкурса «Новая звезда», сообщает RT.

Третий сезон конкурса стартовал 1 января 2018 года. В этом сезоне у «Новой звезды» определилось сразу два победителя. Одного выбрали телезрители, другого – экспертное жюри.

Выбор жюри под руководством Максима Дунаевского пал на женский коллектив «Ки? Туа!». Телезрители же выбрали группу CoffeetimeBand.

Сергей Шойгу решил наградить дополнительным призом участника из Северной Осетии Тимура Томаева, занявшего второе место. Марта Серябкина из Пензы заняла третье место в конкурсе.

Татарстан на конкурсе представляла юная певица Рената Тазетдинова из Казани.


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