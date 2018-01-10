Сергей Шойгу наградил победителей конкурса «Новая звезда»

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды победителям вокального конкурса «Новая звезда», сообщает RT.



Третий сезон конкурса стартовал 1 января 2018 года. В этом сезоне у «Новой звезды» определилось сразу два победителя. Одного выбрали телезрители, другого – экспертное жюри.



Выбор жюри под руководством Максима Дунаевского пал на женский коллектив «Ки? Туа!». Телезрители же выбрали группу CoffeetimeBand.

Сергей Шойгу решил наградить дополнительным призом участника из Северной Осетии Тимура Томаева, занявшего второе место. Марта Серябкина из Пензы заняла третье место в конкурсе.



Татарстан на конкурсе представляла юная певица Рената Тазетдинова из Казани.