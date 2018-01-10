Кабмин РФ утвердил правила субсидирования ипотеки для семей с детьми

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на ипотеку семьям с двумя или тремя детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина РФ.

Правила предполагают субсидировать ставку до уровня 6 процентов в течение трех — пяти лет при рождении второго или третьего ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года у заемщиков, которые возьмут или рефинансируют кредит на покупку квартиры на первичном рынке, говорится в документе.

Граждане, родившие второго и третьего ребенка в указанный период, смогут получить до 600 млрд рублей кредитов с пониженной процентной ставкой, говорится в справке к документу.