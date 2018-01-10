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Экономика и финансы

В Крыму предложили создать внешнеторговую организацию

10 января 2018, 19:01

Организация может быть учреждена в Москве, отметил вице-премьер Правительства Крыма Георгий Мурадов.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Государственная внешнеторговая организация должна быть создана в Крыму во избежание санкционного давления, заявил вице-премьер Правительства Республики Крым Георгий Мурадов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Организация может быть учреждена в Москве, где находятся головные офисы российских и иностранных компаний, отметил Мурадов.

Товарами из Крыма интересуются как традиционные покупатели продукции (Китай, арабские страны, государства Юго-Восточной Азии), так и страны, чьи рынки активно открываются (Иран, Сирия, некоторые партнеры в Латинской Америке). Небольшие объемы товаров продолжают поставлять и на Украину, подчеркнул политик.

Однако прямой экспорт из Крыма значительно сократился, многие товары продаются через другие российские регионы.

«Нам это невыгодно, потому что экспортная выручка остается не у нас», — поделился Георгий Мурадов.


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