Новым руководителем Госфильмофонда РФ стал Вячеслав Тельнов

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Новым руководителем Государственного фонда кинофильмов РФ распоряжением Правительства России назначен Вячеслав Тельнов. Об этом сообщает «Интерфакс».
До него эту должность занимал Николай Бородачев. Согласно документу Кабмина РФ, он покинул свой пост.
Госфильмофонд России обеспечивает хранение коллекции фильмов и других киноматериалов. Он владеет крупнейшей и одной из лучших кинематографических коллекций в мире. На сегодня она насчитывает более 70 тысяч наименований кинолент, или свыше миллиона роликов фильмового материала, – от немых картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных произведений киноискусства.