Челнинские танцоры победили в международном конкурсе в Москве

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Челнинцы из ансамбля танца «Экспрессия» заняли первое и второе места на международном фестивале-конкурсе «Рождественские звезды». Об этом сообщают «Челнинские известия».

В конкурсе, который состоялся в Москве, приняли участие 53 команды из России, Казахстана, Шри-Ланки и других стран. Ребята соревновались в вокале и хореографии.

Ученики челнинской гимназии № 2 имени Мулланура Вахитова покорили жюри своими танцами. Младшая группа завоевала «серебро» за исполнение современного танца, старшая взяла «золото» за эстрадный танец. Гран-при получили ребята из Ижевска.