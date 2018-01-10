В 2017 году Boeing поставил рекордное число самолетов

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Американская корпорация Boeing в 2017 году поставила 763 самолета, что на один больше, чем в рекордном 2015 году, сообщает «Интерфакс».

В прошлом году компания получила заказы на 912 самолетов. На конец 2017 года портфель заказов Boeing составил 5864 самолета, что обеспечит загрузку производства на семь лет.

Самой популярной моделью стал узкофюзеляжный самолет Boeing 737, заказы на который выросли на 35 процентов – до 745 единиц.

Акции Boeing подорожали на 2,7 процента. Капитализация компании составляет 184,7 млрд долларов.