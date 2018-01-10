Жители трех районов Казани останутся без света

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Завтра жители Вахитовского, Кировского и Советского районов Казани останутся без света. Электричество будет отключено из-за ремонта на Казанских электрических сетях, сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

В домах Вахитовского района света не будет с 8 утра до 5 вечера, в Кировском районе отключение начнется на полчаса позже и продлится также до 17.00, в Советском – с 9.00 до 18.00. Перестанут подавать электричество и в некоторых промышленных и административных зданиях.

Неудобства в связи с отсутствием света испытают жители домов по адресам: ул. Ватутина, 14, 17, 26, 33, 39, пер. Вахитова, 10, 12, 14, ул. Ново-Вахитовская, 11, 13, 14, 15, 20, ул. Братьев Петряевых, 5, 7, ул. Тимер Юл, 16, 18, 20, ул. Яшел, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Актанышская, 1 – 34, пер. Актанышский, 1 – 8, ул. Залесная, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Ташлы, 1 – 15, ул. Узорная, 15, 15а, 17, пер. Узорный, 3, 4, 5, 7, ул. Хибинская, 30, 36; ул. Минская, 26, 26а, 28, 30, ул. Ю. Фучика, 1 – 38.