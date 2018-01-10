Татарстанский комитет впервые в России осуществил халяльный забой оленины

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ впервые в России осуществил халяльный забой оленины. Об этом сообщает пресс-служба муфтията республики.

Забой животных производился в соответствии с канонами ислама, без применения электро-, пневмо- и иных видов оглушения. Руководили процессом специалисты татарстанского комитета. Они отправились в Ямало-Ненецкий автономный округ для контроля за забоем оленины на основании поступившей заявки от частной организации. По результатам поездки было достигнуто соглашение о сотрудничестве по контролю и популяризации халяльной продукции в регионе.

Директор ООО «Возрождение» Андрей Русаков рассказал о преимуществах оленины в сравнении с говядиной и бараниной для человеческого организма.

«Наши олени выращиваются на свободном выгуле, питаясь естественными кормами, без использования дополнительных добавок всевозможных гормонов роста, – отметил он. – Олень питается мхом, ягодами, лишайниками».

На основании контроля качества продукции Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ установлено, что производство соответствует требованию «Халяль» и допускается к реализации с соответствующей маркировкой, принято решение о выдаче свидетельства комитета.