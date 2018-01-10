Фонд кино поддержит кинотеатры в малых и средних городах РТ

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Фонд кино в 2018 году продолжит поддержку модернизации кинотеатров в городах с населением до 500 тысяч жителей. Соответствующий приказ размещен на сайте фонда.



Размер средств, как и в предыдущие годы, не будет превышать сумму в 5 млн рублей на переоборудование одного кинозала. Обязательное условие – окончить ремонтные работы и начать кинопоказы не позднее 15 декабря 2018 года.



До конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50 процентов отечественных фильмов, а также демонстрировать социальную рекламу, предоставленную Министерством культуры РФ и/или Фондом кино.



Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане пять кинотеатров получат субсидию по 5 млн рублей каждый: в Нурлате, пгт Богатые Сабы, Лаишеве, Камских Полянах, селе Базарные Матаки.