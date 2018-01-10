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Экономика и финансы

В декабре Россия сократила добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки

10 января 2018, 11:58

РФ полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+, заявил министр энергетики России Александр Новак.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Россия сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей в сутки в декабре прошлого года, заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает Газета.Ru.

Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и ОПЕК+, отметил министр.

В 2016 году в Австрии ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. 


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