В декабре Россия сократила добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Россия сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей в сутки в декабре прошлого года, заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает Газета.Ru.

Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и ОПЕК+, отметил министр.

В 2016 году в Австрии ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.