В США показали самую маленькую флешку на 1ТБ

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Компания SanDisk показала самую маленькую флешку на 1 терабайт (ТБ) на международной компьютерной выставке в Лас-Вегасе, пишут «Известия».

Размеры накопителя всего несколько сантиметров. Разработчикам удалось добиться таких показателей благодаря внедрению технологии USB-C. Флешка SanDisk по размерам гораздо меньше разработки фирмы Kingston, которая является главным конкурентом. Она вмещает в два раза меньше представленной новинки.

Накопитель SanDisk можно использовать не только для USB-разъемов компьютеров, но и для мобильных устройств на платформе Android.

Информация о цене и дате поступления в продажу пока неизвестна.