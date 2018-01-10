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Происшествия

В Оренбургской области 2-летняя девочка насмерть замерзла во дворе дома

10 января 2018, 11:25

В Сорочинске ребенок без присмотра вышел на улицу без верхней одежды и погиб.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Сорочинске 2-летняя девочка насмерть замерзла во дворе своего дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

Как выяснилось, мать оставила детей в возрасте 2 и 5 лет одних дома и ушла к соседям на полтора часа. Вернувшись, она обнаружила на улице дочь без верхней одежды.

Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила из-за переохлаждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему».


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