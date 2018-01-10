Жители Казани отправят новогодние елки на корм козам

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Жители Казани могут отправить отслужившие новогодние елки на корм козам. Пункт приема живых деревьев открылся сегодня по адресу: ул. Аделя Кутуя, д. 160. Он будет работать до конца месяца в круглосуточном режиме.

«Сдать новогоднее дерево в контейнер может любой желающий в удобное для него время. У нас есть единственное требование: елку нужно очистить от мишуры и игрушек. Все деревья мы отвезем в фермерское хозяйство на корм животным», – рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Поволжской экологической компании Альбина Шагиахметова.

Все собранные ели Поволжская экологическая компания отвезет в фермерское хозяйство Мурата Сиразина, которое находится в селе Шеланга Верхнеуслонского района. Деревья пойдут на корм козам, которые очень любят хвойные ветви и кору.

«От такой витаминной смеси улучшаются вкусовые качества козьего молока. Сдать елку на корм животным намного полезнее, чем отправить дерево в мусорный контейнер, откуда оно попадет на свалку», – считает Альбина Шагиахметова.

Подобная акция в Казани проводится второй год подряд. В прошлом году фермеру из Верхнеуслонского района на корм козам было отправлено из Казани более 100 елок. Если в этом году в Татарстане найдутся другие фермеры, которые захотят получить новогодние деревья, то они могут обратиться в Поволжскую экологическую компанию.

Новогоднюю красавицу утром 10 января принесла жительница Казани Виктория Исмаилова. Она узнала об акции из социальных сетей.

«Я бы выбросила елку в мусорку, если бы не было такого пункта приема елок. Участвую в экологической акции второй год подряд. Я люблю украшать свой дом натуральными елками на Новый год. Мне нравится запах хвои», – сообщила Виктория Исмаилова.

В первый день за несколько часов работы пункта приема елок в Казани было собрано более 10 деревьев. Если участников акции будет много, то организаторы мероприятия установят еще один контейнер для сбора хвойных деревьев.