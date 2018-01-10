В мечетях Татарстана стартуют курсы по изучению татарского языка

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В 10 мечетях Татарстана стартуют курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар». Начнутся занятия со 2 февраля, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ.

Организуются курсы по изучению татарского языка по инициативе ДУМ РТ. Обучение пройдет по двум направлениям: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Для посещения уроков установлено наиболее удобное для слушателей время: с 19.00 до 21.00 по понедельникам, средам и пятницам.

Обучение на курсах бесплатное. Уроки дадут дипломированные специалисты – филологи татарского языка, а также квалифицированные имамы.

Занятия организуются в пяти мечетях Казани: Закабанная, «Гаилэ», «Тынычлык», «Энилэр», «Ярдэм», а также в мечетях городов Альметьевск, Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга.

Желающие посетить занятия уже сейчас могут записаться на них.

