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В мечетях Татарстана стартуют курсы по изучению татарского языка

10 января 2018, 11:52

Обучение в рамках курса «Без – татарлар» пройдет по двум направлениям: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама».
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В 10 мечетях Татарстана стартуют курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар». Начнутся занятия со 2 февраля, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ.

Организуются курсы по изучению татарского языка по инициативе ДУМ РТ. Обучение пройдет по двум направлениям: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Для посещения уроков установлено наиболее удобное для слушателей время: с 19.00 до 21.00 по понедельникам, средам и пятницам.

Обучение на курсах бесплатное. Уроки дадут дипломированные специалисты – филологи татарского языка, а также квалифицированные имамы.

Занятия организуются в пяти мечетях Казани: Закабанная, «Гаилэ», «Тынычлык», «Энилэр», «Ярдэм», а также в мечетях городов Альметьевск, Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга.

Желающие посетить занятия уже сейчас могут записаться на них.
 


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