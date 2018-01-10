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Экономика и финансы

Акции компаний «КАМАЗ» и «Татнефть» показали наибольший рост на фондовом рынке

10 января 2018, 11:38

Рост акций связан с увеличением добычи нефти и объемов выпуска автомобильной продукции, считает эксперт.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Акции компаний «Татнефть» и «КАМАЗ» показали наибольший рост на фондовом рынке, сообщает РБК-Татарстан.

За прошлый год акции «Татнефти» выросли на 12 процентов, «КАМАЗа» — на 7 процентов, сообщила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Рост акций связан с увеличением добычи нефти и объемов выпуска автомобильной продукции, считает эксперт.

В 2018 году акции компаний продолжат расти. Акции «КАМАЗа» могут подорожать до 54 рублей за акцию, «Татнефти» — до 520 рублей, предполагает аналитик.


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