ВТБ Капитал занял первые позиции в рейтингах Dealogic по итогам 2017 года

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). ВТБ Капитал возглавил рэнкинги Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также в сегменте M&A по итогам 2017 года.



В 2017 году ВТБ Капитал сохранил позиции ведущего организатора размещений на российском и международном долговых рынках. Закрыв 24 сделки общим объемом 6,8 млрд долларов, инвестбанк стал абсолютным лидером на международном DCM-рынке по России с долей в 25 процентов. Кроме того, ВТБ Капитал занял 18,1 процента рынка долгового капитала в СНГ, где в течение года осуществил 26 сделок объемом 7,2 млрд долларов.

На локальном DCM-рынке инвестбанк организовал наибольшее количество транзакций по сравнению с другими игроками. По итогам года ВТБ Капитал закрыл 68 транзакций в этом сегменте общим объемом 5,9 млрд долларов и занял 25,5 процента рынка. ВТБ Капитал также стал лидером на DCM-рынке стран Центральной и Восточной Европы, где закрыл 94 сделки общим объемом 13 млрд долларов, таким образом, рыночная доля инвестбанка составила 11,2 процента.



По данным Dealogic за 2017 год, ВТБ Капитал лидирует среди организаторов сделок на рынках акционерного капитала в России и СНГ. На российском рынке доля инвестбанка составила 16,3 процента, было организовано девять сделок общим объемом 1,2 млрд долларов, а в странах СНГ ВТБ Капитал занял 15,9 процента рынка, организовав девять сделок объемом 1,2 млрд долларов.



По итогам 2017 года ВТБ Капитал занял первые места в M&A-рэнкингах на рынке России, СНГ и Центральной и Восточной Европы. В частности, ВТБ Капитал возглавил рейтинги в следующих категориях:

• Консультант по осуществленным M&A-сделкам в России: рыночная доля – 55,9 процента, 12 сделок общим объемом 18,7 млрд долларов;

• Консультант по осуществленным M&A-сделкам в странах СНГ: рыночная доля – 52,8 процента, 12 сделок общим объемом 18,7 млрд долларов;

• Консультант по осуществленным M&A-сделкам в странах Центральной и Восточной Европы: рыночная доля – 21,6 процента, 13 сделок общим объемом 18,7 млрд долларов.



«Прошедший год стал очень успешным для развивающихся рынков, что способствовало росту количества транзакций с участием российских компаний. Например, активность на российском рынке акционерного капитала возросла примерно на 80 процентов, а на рынке долгового капитала – примерно на треть по сравнению с 2016 годом. Нам удалось воспользоваться преимуществами растущего рынка и организовать целый ряд крупных сделок для наших клиентов в России, СНГ и Центральной и Восточной Европе. Мы гордимся, что в очередной раз завершили год в качестве ведущего инвестиционного банка в России», – отметил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчел.