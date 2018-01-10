Гендиректор «Яндекса» получил гражданство Мальты

(Казань,10 января, «Татар-информ»). Сооснователь и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож получил гражданство Мальты. Он стал гражданином республики наряду с владельцем платформы по аренде и продаже яхт Yacht Harbour Дмитрием Семенихиным, экс-управляющим директором «Альфа-банка» Алексеем Мареем, президентом промышленной группы «ИСТ» Александром Несисом и другими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету MaltaToday.

В 2013 году на островном государстве в Средиземном море была подписана программа, по которой получить документы о гражданстве может любой человек, который заплатил взнос в размере 650 тыс. евро и инвестировал не менее 350 тыс. евро в недвижимость Мальты и не менее 150 тыс. евро – в утвержденные правительством облигации.

В 2016 году, как утверждает издание, более половины тех, кто стал гражданином республики, имели типичные российские имена и фамилии.