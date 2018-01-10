(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) нашло скрытое имущество Спурт Банка в татарстанском селе Бетьки. Информация опубликована на сайте АСВ, которое выполняет функции конкурсного управляющего.

Площадь недвижимого имущества в Тукаевском районе РТ составила 44,6 кв. м.

Всего в ходе инвентаризации АСВ выявило имущество, не учтенное на балансовых счетах финансовой организации, в количестве 3475 единиц. Это мебель, банковское оборудование, оргтехника.

АСВ выявило недостачу более чем на 1,1 млрд рублей. Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по кредитным договорам на общую сумму 984,2 млн рублей, говорится в сообщении АСВ.

Сейчас конкурсный управляющий ведет работу по поиску имущества. Он также подает иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, которые есть в наличии.