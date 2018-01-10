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Экономика и финансы

Минтруд России разрешил госслужащим не декларировать криптовалюту

10 января 2018, 12:54

Ведомство разработало новые методические рекомендации по декларированию доходов чиновников, где впервые упомянуты виртуальные валюты.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты России разрешило госслужащим не декларировать сведения о наличии виртуальных валют, пишут «Известия».

В новых методических рекомендациях по декларированию доходов Минтруд РФ впервые упомянул виртуальные валюты. Госслужащие могут не указывать криптовалюту в справке, говорится в документе.

Документы о доходах предоставляют госслужащие России, субъектов Федерации и муниципалитетов. Также задекларировать доходы обязаны работники госкорпораций, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.


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