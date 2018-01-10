Минтруд России разрешил госслужащим не декларировать криптовалюту

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты России разрешило госслужащим не декларировать сведения о наличии виртуальных валют, пишут «Известия».

В новых методических рекомендациях по декларированию доходов Минтруд РФ впервые упомянул виртуальные валюты. Госслужащие могут не указывать криптовалюту в справке, говорится в документе.

Документы о доходах предоставляют госслужащие России, субъектов Федерации и муниципалитетов. Также задекларировать доходы обязаны работники госкорпораций, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.