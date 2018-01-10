Арбитраж Татарстана рассмотрит иск о банкротстве «ВИМ-Авиа»

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Сегодня Арбитражный суд Татарстана рассмотрит иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа». Информация размещена в картотеке электронных дел татарстанского арбитража.
Иск на 3,7 млн рублей к обанкротившемуся перевозчику предъявила ульяновская компания «Спектр-Авиа», сообщает РБК-Татарстан. Сфера деятельности организации — окраска воздушных судов. Иск подан 21 ноября 2017 года одновременно с иском ОАО «Банк “Российский кредит”».
Компания «ВИМ-Авиа» столкнулась с проблемами осенью 2017 года. В сентябре в московском аэропорту «Домодедово» были задержаны десятки рейсов татарстанского авиаперевозчика. Компания понимала, что не сможет выполнить обязательства перед клиентами, поскольку имела долг перед топливозаправочными организациями, полагает Следственное управление Следственного комитета России. Бывший генеральный директор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева находятся под домашним арестом.