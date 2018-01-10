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МИД Турции выразит протест послам РФ и Ирана из-за ситуации в Идлибе

10 января 2018, 10:28

Турция зафиксировала два случая стрельбы в провинциях Идлиб и Дамаск, что является нарушением режима прекращения огня.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). МИД Турции намерен выразить протест послам России и Ирана из-за ситуации в сирийском Идлибе, где были нарушены границы зоны деэскалации. Инцидент случился при участии армии САР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Daily Sabah.

Речь идет о пренебрежении режимом прекращения огня. По имеющимся данным, внешнеполитическое ведомство уведомит послов о своей позиции и попросит призвать Дамаск к недопущению дальнейших нарушений.

Ранее Турция зафиксировала два случая стрельбы в провинциях Идлиб и Дамаск.

10 января Минобороны РФ определило место запуска дронов, атаковавших российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Как стало известно, беспилотники вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации в Идлибе, который контролируют силы умеренной оппозиции.


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