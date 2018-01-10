В Казани запущено серийное производство пяти модификаций средних Ми-38

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). На Казанском вертолетном заводе (КВЗ) стартовало серийное производство пяти модификаций средних многоцелевых Ми-38, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время в запуске в производство на КВЗ (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") находятся пять вертолетов Ми-38 в вариантах, предназначенных как для Министерства обороны РФ, так и в гражданской комплектации», – рассказал источник агентства в отрасли, уточнив, что военные и гражданские модификации вертолетов строятся с одинаковой для всех вариантов литерой серийного образца.

«Однако для военного варианта Ми-38Т имеются дополнения к документации по оснащению вертолета, которое должно пройти госиспытания и также получить литеру серийного образца», – уточнил спикер.

К настоящему времени уже построены четыре опытных образца Ми-38, которые проходят этапы сертификационных испытаний.

По ранее озвученной информации, первый заказчик нового среднетяжелого вертолета Ми-38 – Минобороны РФ. В августе 2017 года КВЗ начал сборку первой опытной машины Ми-38Т для военного ведомства. Передача двух машин планируется в 2018 и 2019 годах. Всего, по заявлению замминистра обороны РФ Юрия Борисова, до 2020 года ведомство намерено закупить порядка 15 вертолетов Ми-38.

Летные испытания Ми-38 (в условиях жары, мороза и высокогорья) завершатся в течение года.