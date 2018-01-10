За новогодние праздники жители России купили товаров на почти триллион рублей

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). За новогодние праздники жители России потратили 920 млрд рублей, что на 7 процентов превысило аналогичный показатель прошлого года (тогда россияне с 1 по 8 января израсходовали 860 млрд рублей). Данные приводит RT.

Часть денег жители страны оставили в Интернете (23 млрд рублей), где в основном заказывали еду и продукты к новогоднему столу, а также телефоны, часы, наушники, мебель. В магазинах покупки чаще всего касались бытовой техники и электроники, ювелирных украшений и верхней одежды.

Всего, по данным RT, 7 млн человек праздновали Новый год, выбирая товары в Сети, и в итоге купили в новогоднюю ночь что-либо онлайн.