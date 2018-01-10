Все новости Татарстан Россия

Общество

За новогодние праздники жители России купили товаров на почти триллион рублей

10 января 2018, 09:46

7 млн человек праздновали Новый год, выбирая товары в Сети.
Около 70 тыс. туристов посетили Казань в новогодние каникулы – исполком
В дни новогодних каникул с домовладельцами Татарстана проведены беседы о пожарной безопасности
В Н.Челнах в новогодние каникулы особое внимание будет уделено спортивным мероприятиям
За 10 дней нового года на Среднем Урале совершено более 2000 преступлений
Дети Татарстана отправились в Великий Устюг в гости к Деду Морозу

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). За новогодние праздники жители России потратили 920 млрд рублей, что на 7 процентов превысило аналогичный показатель прошлого года (тогда россияне с 1 по 8 января израсходовали 860 млрд рублей). Данные приводит RT.

Часть денег жители страны оставили в Интернете (23 млрд рублей), где в основном заказывали еду и продукты к новогоднему столу, а также телефоны, часы, наушники, мебель. В магазинах покупки чаще всего касались бытовой техники и электроники, ювелирных украшений и верхней одежды.

Всего, по данным RT, 7 млн человек праздновали Новый год, выбирая товары в Сети, и в итоге купили в новогоднюю ночь что-либо онлайн.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter