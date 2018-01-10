(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил нормативы утилизации упаковки и товаров на 2018 — 2020 годы, сообщает ТАСС.

В ближайшие три года нормативы будут плавно повышать до уровня, который простимулирует полноценную переработку. В текущем году норматив утилизации для большинства групп товаров и упаковки не превышает либо равен нормативам 2017 года.

«При этом по отдельным группам товаров норматив утилизации отходов на 2018 год составляет 0 процентов и далее вводится с плавным повышением значений. Значения нормативов установлены только для групп товаров, подлежащих утилизации, по которым уже создана и функционирует инфраструктура по утилизации отходов от использования этих товаров», — говорится в справке к документу.

Норматив утилизации гофрированной бумаги и картона вырастет с 25 процентов в 2018 году до 45 процентов в 2020 году. Также предприниматели должны увеличить процент переработки упаковки из бумаги и негофрированного картона с 10 до 20 процентов к 2020 году.

Ожидается, что нормативы утилизации товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств снизят нагрузку на окружающую среду. Это должно произойти за счет уменьшения объемов захоронения отходов потребления на полигонах, а также благодаря вовлечению отходов в качестве дополнительных источников сырья и энергии.