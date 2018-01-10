В Уссурийске леопард схватил за голову 2-летнего малыша

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Уссурийске леопард схватил за голову 2-летнего ребенка, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в момент, когда родители мальчика отвлеклись на старшего сына, младший ребенок остался у клетки с животным без присмотра. Малыш подошел слишком близко, и леопард схватил его лапами за голову.

Со множественными ранами и укусами мальчика экстренно госпитализировали.

В отношении матери и отца возбуждены административные дела по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».