У Kodak появится своя криптовалюта

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). У американской компании-производителя фотоматериалов Kodak появится своя криптовалюта, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Kodak планирует запустить собственную блокчейн-платформу KodakOne в конце января. Она станет реестром прав собственности на фотоработы. На платформе KodakOne профессиональные фотографы смогут регистрировать свои фотоматериалы и продавать лицензии на них. Оплата будет производиться в криптовалюте Kodakcoin.

Компания была основана в 1888 году и долгое время была лидером среди производителей фотопленок. С приходом цифровых технологий Kodak фактически стал банкротом, но в 2012 году сумел держаться на плаву за счет продажи прав на свои патенты другим корпорациям, включая Apple и Microsoft. Сейчас компания работает в сфере услуг цифровой печати и продажи лицензий на фотоматериалы.