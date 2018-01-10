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Политика

Вице-премьер Крыма заявил об обсуждении на Западе вариантов признания полуострова

10 января 2018, 09:05

По словам Георгия Мурадова, особого «международного признания» для республики, не являющейся независимым государством, не требуется.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Умеренные круги на Западе обсуждают различные варианты признания Крыма частью России. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Правительства республики – постпред Крыма при Президенте РФ Георгий Мурадов.

«Более умеренные круги уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев. Думаю, что над этим вариантом и нам стоит поработать», – отметил Мурадов.

Тем не менее, по его словам, какого-либо особого «международного признания» для республики, не являющейся независимым государством, не требуется. 


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