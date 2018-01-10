Управляющие компании обяжут уведомлять о повышении тарифов

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Управляющие компании (УК) обяжут уведомлять о повышении тарифов, пишут «Известия».

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подготовило поправки в ряд нормативных актов, которые регулируют управление многоквартирными домами.

Из-за новых требований УК придется информировать жильцов о повышении тарифов ЖКХ. Также они будут обязаны сообщать о том, из чего складывается стоимость управления многоквартирным домом.

Информация об увеличении тарифов ЖКХ или росте цен на услуги должна быть размещена на видном месте в подъезде дома. О повышении тарифов жильцы должны узнавать не менее, чем за 30 суток до поступления платежа.

Данные о таких плановых мероприятиях УК, как ремонт или осмотр здания, отключение света, должны размещать в подъезде не менее чем за три дня до проведения работ.

Стоимость услуг УК будет определяться на общем собрании собственников жилья согласно поправкам Минстроя. Она действительна в течение года, а затем процедура определения повторяется. УК должна предоставить данные о размере оплаты не менее чем за 30 дней до даты собрания.

Ожидается, что поправки повысят ответственность УК и позволят не допустить переплат.

«УК теперь будут более активно шевелиться, доказывать свою полезность для жильцов. Зачастую многие компании не утруждают себя элементарными вещами. Например, поговорить с людьми, не превращая бытовую проблему в повод недовольства гражданина властью», — считает первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.