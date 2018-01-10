В Бугульме по инициативе учредителя закрылся региональный телеканал

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Диана Авакян). Телеканал «РЕН ТВ – Бугульма» закрылся после девяти лет вещания. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала его главный редактор Ирина Герасимова.

«Учредитель (Рустем Тахаутдинов, ООО „Март“ — прим. Т-и) нас закрыл из-за того, что мы ушли в минус. Мало зарабатывали, было невыгодно, видимо, из-за этого. Нам сообщили 23 декабря, перед Новым годом. Настроение витало в воздухе, но народ до последнего надеялся», — рассказала Герасимова.

Канал вещал на юго-восток Татарстана и охватывал четыре города: Бугульму, Азнакаево, Альметьевск и Лениногорск.

«Мы были единственной телекомпанией в регионе, которая делала региональные новости. То есть, у нас Азнакаево делало азнакаевские новости, Лениногорск — лениногорские. А мы работали на регион. Очень сильная команда у нас была, творческая: семь человек корреспондентов, операторов, монтажеров и редактор», — отметила Герасимова.

По лицензии канал вещал три часа в неделю. Помимо новостей на канале выходили программы о хоккее, кулинарии, фитнесе, безопасности дорожного движения и передачи в формате интервью.