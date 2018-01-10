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Политика

Президент Южной Кореи заявил, что готов встретиться с лидером КНДР

10 января 2018, 08:45

По словам Мун Чжэ Ина, встреча состоится, если это поможет денуклеаризации КНДР и налаживанию межкорейских отношений.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном при определенных условиях. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

«Я готов провести встречу на высшем уровне, если это поможет решению ядерной проблемы Севера, а также восстановлению межкорейских отношений», – сказал Мун Чжэ Ин.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что денуклеаризация КНДР не менее важна, нежели налаживание двухсторонних отношений. 


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