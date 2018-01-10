Николаев на «КАМАЗе» упрочил лидерство в общем зачете среди грузовиков на «Дакаре-2018»

(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ»). Пилот «КАМАЗ-Мастера» Эдуард Николаев первым финишировал на четвертом кольцевом этапе международного ралли «Дакар-2018». тким образом, по итогам четырех дней гонки он упрочил свое лидерство в грузовом зачете. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Вторым финишировал вчерашний победитель этапа Федерико Виллагра из команды IVECO (+00:27:57), третье время показал впервые с начала гонки Мартин Коломы из команды TATRA (+00:38:49).

Другим российским экипажам из команды «КАМАЗ-Мастер» повезло меньше. Сначала в песках застрял грузовик Айрата Мардеева, который пришлось вытаскивать Антону Шибалову, выполняющему в гонке роль «боевой технички». Затем Мардееву пришлось менять генератор, с учетом этого он потерял более часа.

Далее Антону Шибалову пришлось ставить на колеса завалившийся на бок грузовик сокомандника Дмитрия Сотникова, и ему же сегодня еще пришлось поменять сразу два пробитых колеса – снова потеря более одного часа драгоценного времени.

Справедливости ради стоит отметить, что не везло не только российским грузовикам, но и их соперникам.

По итогам четырех этапов в грузовом зачете первым с преимуществом в 37 минут идет российский экипаж Эдуарда Николаева, затем следует Федерикр Виллагра, а третьим стал экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды МАЗ.

Экипаж Дмитрия Сотникова идет седьмым, Айрата Мардеева – девятым, Антона Шибалова – 13-м.

