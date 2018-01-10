Назван самый богатый человек за всю историю

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Глава компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. По данным Bloomberg, его состояние достигло 105,1 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Второе место в рейтинге Bloomberg занимает глава Microsoft Билл Гейтс (93,3 млрд долларов), а третье – инвестор Уоррен Баффет (87,2 млрд долларов). Четвертое место досталось основателю Facebook Марку Цукербергу (77,5 млрд), а замыкает пятерку лидеров рейтинга бывший глава компании Inditex Амансио Ортега (76 млрд долларов).

Большую часть состояния Безоса составляют акции Amazon. Во время распродаж в «черную пятницу» руководитель интернет-компании разбогател до 100 млрд долларов.